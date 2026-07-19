Дешам: «Мы приехали на ЧМ-2026 с большими амбициями. Нам удалось сделать немало положительных вещей»

"Это поражение. Мы проигрывали 0:4, мы провели позорный первый тайм. Однако мы показали характер, и были вещи, которые мы делали хорошо. У нас было два шанса сравнять счет — 4:4, а после этого мы пошли вперед немного больше… Мы делали то, что умеем. Это моя вина; я, должно быть, не сделал то, что было нужно в первом тайме… По крайней мере, это было похоже на игру, даже если поражение больно. Очевидно, было бы лучше занять третье место.