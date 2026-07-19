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Дешам покинул пост главного тренера сборной Франции

Федерация футбола Франции объявила об уходе Дидье Дешама с поста главного тренера сборной после матча за третье место на чемпионате мира-2026 со сборной Англии (4:6).

Источник: Спорт-Экспресс

Федерация футбола Франции объявила об уходе Дидье Дешама с поста главного тренера сборной после матча за третье место на чемпионате мира-2026 со сборной Англии (4:6).

Дешаму 57 лет. Он работал в сборной Франции с 2012 года. Вместе с национальной командой Дешам выиграл чемпионат мира-2018, завоевал серебро чемпионата мира-2022 и чемпионата Европы-2016, выиграл Лигу наций в сезоне-2021/21 и стал бронзовым призером Лиги наций в сезоне-2024/25.

Под руководством Дешама сборная Франции в 187 матчах одержала 122 победы, 32 раза сыграла вничью и потерпела 33 поражения.

По данным L'Equipe, новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан, который приступит к работе 1 сентября.

Что. Это. Было? Десять мячей в матче за третье место — Англия и Франция показали всем, что такое зрелище!