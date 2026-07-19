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Дивеев после победы в Суперкубке-2026: «Вот это я понимаю, начало сезона!»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал победу в Суперкубке России-2026 над «Спартаком» (1:1, 4:2 пенальти).

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал победу в Суперкубке России-2026 над «Спартаком» (1:1, 4:2 пенальти).

«Вот это я понимаю, начало сезона!» — написал 26-летний футболист в своем Telegram-канале.

Дивеев перешел в «Зенит» в январе 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В составе команды он также стал чемпионом России в сезоне-2025/26.

Все было в руках «Спартака», но «Зенит» спасся и взял десятый Суперкубок. А Соболев спровоцировал скандал.

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