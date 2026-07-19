Сака после матча Франция — Англия: «Джуд сказал мне: “Иди и оформи хет-трик”

Нападающий сборной Англии Букайо Сака прокомментировал эпизод с его третьим голом в ворота сборной Франции в матче за третье место на чемпионате мира-2026 (6:4).
На 86-й минуте полузащитник английской команды Джуд Беллингем уступил право пробить пенальти Сака. 24-летний футболист был точен и оформил хет-трик.
Что. Это. Было? Десять мячей в матче за третье место — Англия и Франция показали всем, что такое зрелище!
«Джуд сказал мне: “Иди и оформи хет-трик”, — цитирует Сака журналист Фабрицио Романо.
Также нападающий забил на 37-й и 45+1-й минутах. В итоге его признали лучшим игроком матча.