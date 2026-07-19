Хизриев дебютировал в PFL победой над Али Уолшем

Российский боец Гамид Хизриев одержал победу в поединке с американцем Биаджио Али Уолшем на турнире PFL в Остине (США).
Бой в легком весе завершился в первом раунде — 25-летний Хизриев успешно провел болевой прием (замок ногами на туловище оппонента).
Россиянин в профессиональных MMA одержал пять побед в пяти поединках. Он дебютировал в PFL.
27-летний Али Уолш потерпел третье поражение при десяти победах.
19 июл 02:30 ММА: PFL Али Уолш — Хизриев.
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