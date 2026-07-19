Тухель: «Сборная Англии почти не позволяет себе гордиться третьим местом на чемпионате мира»

Нельзя достаточно высоко оценить эту игру, этот настрой сегодня. У нас было на один день меньше на подготовку, у нас было на тысячи и тысячи километров больше в наших мышцах и телах, мы приехали с высоты, мы приехали из жары, мы играли вдесятером, и снова нашли способ показать себя.