Савичева победила Васкес в дебютном поединке в PFL

Россиянка Александра Савичева одержала победу над мексиканкой Андреа Васкес в поединке на турнире PFL в американском Остине.
Бой в наилегчайшем весе продолжался все три раунда. 28-летняя Савичева выиграла единогласным решением судей. Она одержала восьмую победу в профессиональных MMA при двух поражениях. При этом россиянка дебютировала в PFL.
У 32-летней Васкес восемь побед и четыре поражения.
19 июл 02:00 ММА: PFL Васкес — Савичева.
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