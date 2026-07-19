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Савичева победила Васкес в дебютном поединке в PFL

Россиянка Александра Савичева одержала победу над мексиканкой Андреа Васкес в поединке на турнире PFL в американском Остине.

Россиянка Александра Савичева одержала победу над мексиканкой Андреа Васкес в поединке на турнире PFL в американском Остине.

Бой в наилегчайшем весе продолжался все три раунда. 28-летняя Савичева выиграла единогласным решением судей. Она одержала восьмую победу в профессиональных MMA при двух поражениях. При этом россиянка дебютировала в PFL.

У 32-летней Васкес восемь побед и четыре поражения.

19 июл 02:00 ММА: PFL Васкес — Савичева.

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