Испания — Аргентина: статистика и история личных встреч

Также соперники провели между собой 13 товарищеских игр: у Испании шесть побед, у Аргентины — пять, еще две встречи завершились вничью. В XXI веке команды встречались четыре раза: в октябре 2006 года и в ноябре 2009-го пиренейцы добились успеха с одинаковым счетом (2:1), в сентябре 2010-го разгромно выиграли южноамериканцы (4:1), а в марте 2018-го — европейцы (6:1).