Испания — Аргентина: статистика и история личных встреч

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 19 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. «СЭ» публикует статистику личных встреч.
История личных встреч.
В официальных матчах соперники встречались один раз. Это было в 1966 году в рамках группового этапа чемпионата мира. Тогда победу одержала сборная Аргентины со счетом 2:1. Луис Артиме оформил дубль на 65-й и 79-й минуте, у «красной фурии» на 67-й отличился Пирри.
Также соперники провели между собой 13 товарищеских игр: у Испании шесть побед, у Аргентины — пять, еще две встречи завершились вничью. В XXI веке команды встречались четыре раза: в октябре 2006 года и в ноябре 2009-го пиренейцы добились успеха с одинаковым счетом (2:1), в сентябре 2010-го разгромно выиграли южноамериканцы (4:1), а в марте 2018-го — европейцы (6:1).