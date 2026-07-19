Дю Плесси одержал победу над Усманом на турнире UFC Fight Night 281

Южноафриканский боец Дрикус Дю Плесси победил нигерийца Камару Усмана в поединке на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити (США).
Бой в среднем весе завершился победой Дю Плесси единогласным решением судей. Поединок продолжался все пять раундов.
32-летний Дю Плесси в профессиональных ММА одержал 24 победы при трех поражениях. У 39-летнего Усмана 21 победа и пять поражений.
19 июл 05:00 ММА: UFC Дю Плесси — Усман.
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