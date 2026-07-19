Рабьо о матче с Англией: «Первый тайм был сыгран действительно позорным образом»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо прокомментировал поражение от сборной Англии (2:4) в матче за третье место на чемпионате мира-2026.
"Первый тайм был сыгран действительно позорным образом. Отношение некоторых игроков было на уровне, которого я никогда раньше не видел. Трудно принять, что такое поведение проявилось в последнем матче чемпионата мира.
Даже если поражение от Испании было шокирующим, не было причин относиться к последнему матчу легкомысленно.
Игроки поговорили между собой в перерыве и показали гордость во втором тайме. Для игры в первом тайме не может быть оправданий.
Люди, которые сегодня заслуживают наибольшего внимания, — это тренер Дешам и его штаб. Они приложили огромные усилия, чтобы вернуть Францию в число команд мирового класса", — цитирует 31-летнего футболиста BeIN Sports.
Сборная Франции в первом тайме матча со сборной Англии пропустила четыре безответных гола.
Что. Это. Было? Десять мячей в матче за третье место — Англия и Франция показали всем, что такое зрелище!