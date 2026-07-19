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Лига наций. Италия сыграет с Кубой, Япония встретится с Аргентиной, США против Польши и другие матчи

19 июля проходят очередные матчи группового этапа мужской Лиги наций по волейболу.

Источник: Спортс‘’

Лига наций.

Мужчины.

Осака, Япония.

Бельгия — Канада — 3−0 (25:22, 25:22, 25:19).

Куба — Италия — 9.30.

Япония — Аргентина — 13.20.

Белград, Сербия.

Турция — Иран — 14.00.

Украина — Германия — 17.30.

Сербия — Словения — 21.00.

Чикаго, США.

Китай — Бразилия — 20.00.

Болгария — Франция — 00.00 (20 июля).

США — Польша — 4.00 (20 июля).

Турнирное положение: Япония — 11 побед — 0 поражений (27 очка), Польша — 9−2 (26), Словения — 9−2 (23), США — 8−3 (25), Италия — 7−4 (23), Болгария — 7−4 (20), Турция — 7−4 (19), Украина — 6−5 (20), Бразилия — 6−5 (16), Сербия — 5−6 (16), Германия — 5−6 (15), Франция — 5−6 (13), Бельгия — 4−8 (12), Иран — 3−8 (11), Аргентина — 3−8 (10), Куба — 3−8 (10), Канада — 1−11 (10), Китай — 1−10 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.