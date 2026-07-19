Лига наций. Италия сыграет с Кубой, Япония встретится с Аргентиной, США против Польши и другие матчи

Лига наций.
Мужчины.
Осака, Япония.
Бельгия — Канада — 3−0 (25:22, 25:22, 25:19).
Куба — Италия — 9.30.
Япония — Аргентина — 13.20.
Белград, Сербия.
Турция — Иран — 14.00.
Украина — Германия — 17.30.
Сербия — Словения — 21.00.
Чикаго, США.
Китай — Бразилия — 20.00.
Болгария — Франция — 00.00 (20 июля).
США — Польша — 4.00 (20 июля).
Турнирное положение: Япония — 11 побед — 0 поражений (27 очка), Польша — 9−2 (26), Словения — 9−2 (23), США — 8−3 (25), Италия — 7−4 (23), Болгария — 7−4 (20), Турция — 7−4 (19), Украина — 6−5 (20), Бразилия — 6−5 (16), Сербия — 5−6 (16), Германия — 5−6 (15), Франция — 5−6 (13), Бельгия — 4−8 (12), Иран — 3−8 (11), Аргентина — 3−8 (10), Куба — 3−8 (10), Канада — 1−11 (10), Китай — 1−10 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.