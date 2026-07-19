Овечкин о Дзюбе: «Не ожидал, что он очень хорошо играет в волейбол. В футболе на воротах ему лучше не стоять — я ему забил в очко»

"Кстати, я не ожидал, что он очень хорошо играет в [пляжный] волейбол.
А в футболе на воротах ему лучше не стоять — я ему забил в очко", — сказал Овечкин.
Овечкин назвал любимый фастфуд: «McDonald’s, Subway и хот-доги».
Овечкин о ЧМ: «Месси — лучший для меня, но я переживал за Роналду. Он всегда открывался, но ему не давали передачи. Может, Криштиану неправильно использовали».
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