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Овечкин о Дзюбе: «Не ожидал, что он очень хорошо играет в волейбол. В футболе на воротах ему лучше не стоять — я ему забил в очко»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour высказался об Артеме Дзюбе. 40-летний хоккеист и 37-летний футболист вместе с семьями провели отпуск в Турции.

Источник: Спортс‘’

"Кстати, я не ожидал, что он очень хорошо играет в [пляжный] волейбол.

А в футболе на воротах ему лучше не стоять — я ему забил в очко", — сказал Овечкин.

Овечкин назвал любимый фастфуд: «McDonald’s, Subway и хот-доги».

Овечкин о ЧМ: «Месси — лучший для меня, но я переживал за Роналду. Он всегда открывался, но ему не давали передачи. Может, Криштиану неправильно использовали».

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