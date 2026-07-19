Россияне завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по настольному теннису в Португалии

В категории до 15 лет в одиночном разряде золото выиграла Амина Алимбетова, серебро взяла Варвара Толмачева, а бронзу — Алиса Усманова.
В парном турнире Алимбетова и Толмачева заняли первое место. В миксте бронзовыми призерами стали Дарья Харлова и Артем Савельев.
В категории до 19 лет в одиночном разряде у девушек второе место заняла Злата Терехова, третье — Анастасия Бокова. В парном разряде Бокова вместе и Анастасия Иванова завоевали бронзу.
В мужском одиночном разряде бронзовую медаль завоевал Алексей Самохин.