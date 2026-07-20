Энцо получил красную в финале ЧМ. Удаление оценивалось в 8.00

Рефери Славко Винчич удалил аргентинца в добавленное ко второму тайму время. Удаление в финале ЧМ оценивалось в 8.00, что равно вероятности примерно в 12,5%.
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Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку в финальном матче ЧМ-2026 с Испанией.
Рефери Славко Винчич удалил аргентинца в добавленное ко второму тайму время. Удаление в финале ЧМ оценивалось в 8.00, что равно вероятности примерно в 12,5%.
Следить за ходом матча можно по текстовой онлайн-трансляции на Спортсе«».