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Испания и Аргентина не забили голов в основное время финала ЧМ. Вероятность этого — 13%

Завершилось основное время в финальном матче чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной (0:0, дополнительное время).

Источник: Спортс‘’

Команды не забили голов. Вероятность подобного исхода основных 90 минут у букмекеров оценивалась в 13%.

Следить за матчем Испания — Аргентина можно по текстовой онлайн-трансляции на Спортсе«».