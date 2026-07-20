Испания и Аргентина не забили голов в основное время финала ЧМ. Вероятность этого — 13%

Команды не забили голов. Вероятность подобного исхода основных 90 минут у букмекеров оценивалась в 13%.
Следить за матчем Испания — Аргентина можно по текстовой онлайн-трансляции на Спортсе«».
Завершилось основное время в финальном матче чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной (0:0, дополнительное время).
Команды не забили голов. Вероятность подобного исхода основных 90 минут у букмекеров оценивалась в 13%.
Следить за матчем Испания — Аргентина можно по текстовой онлайн-трансляции на Спортсе«».