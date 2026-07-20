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Испания пропустила один гол на ЧМ-2026 — это рекорд для чемпионов мира

Сборная Испании пропустила лишь один гол на чемпионате мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная Испании пропустила лишь один гол на чемпионате мира-2026.

Испанцы установили рекорд по пропущенным мячам для чемпионов мира. Единственная сборная, которая смогла забить Испании — Бельгия, которая уступила ей со счетом 1:2 в четвертьфинале ЧМ-2026.

В групповой стадии испанцы сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), а также победили Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0). В 1/16 финала они обыграли Австрию (3:0), в ⅛ финала — Португалию (1:0), в полуфинале — Францию (2:0), а в финале — Аргентину (1:0 доп. вр.).

Сборная Испании стала чемпионом мира во второй раз в истории, при этом она выиграла все два финала, в которых участвовала.

Совершенная Испания разрушила магию Аргентины и Месси. А Кубок мира принес невезучий Ферран!

19 июл 22:00 Испания — Аргентина 1:0.