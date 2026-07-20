Защитник сборной Испании Кубарси признан лучшим молодым футболистом ЧМ-2026

Защитник сборной Испании Пау Кубарси признан лучшим молодым футболистом ЧМ-2026.
19-летний футболист провел на турнире все восемь матчей без замен и получил лишь одну желтую карточку. Сборная Испании на ЧМ-2026 пропустила один гол, что является рекордом для команд-победителей чемпионатов мира.
В финале ЧМ-2026 испанцы победили Аргентину (1:0 доп. вр.) и во второй раз в истории стали чемпионами мира.
Совершенная Испания разрушила магию Аргентины и Месси. А Кубок мира принес невезучий Ферран!
19 июл 22:00 Испания — Аргентина 1:0.