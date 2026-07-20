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Родри признали лучшим игроком чемпионата мира-2026

Полузащитник сборной Испании Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026, сообщает Международная федерация футбола.

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник сборной Испании Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026, сообщает Международная федерация футбола.

30-летний футболист в восьми матчах турнира не отметился результативными действиями. В финале сборная Испании выиграла у сборной Аргентины (1:0 дополнительное время).

Ранее вместе со сборной Испании Родри выигрывал чемпионат Европы-2024 и Лигу наций в сезоне-2022/23. Всего за национальную команду он забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 70 играх. Родри дебютировал за сборную в 2018 году.

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