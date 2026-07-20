Кроос после финала ЧМ-2026: «Футбол победил»

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился наблюдением после финального матча чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0 дополнительное время).
«Футбол победил», — написал 36-летний немец в соцсети.
Сборная Испании в финальной игре нанесла 20 ударов по воротам и 12 в створ, а сборная Аргентины — лишь два удара, при этом ноль в створ.
Кроос выигрывал чемпионат мира вместе со сборной Германии в 2014 году.
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