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Трамп и Инфантино вручили сборной Испании Кубок мира после победы в финале ЧМ-2026

После завершения финального матча чемпионата мира-2026 сборной Испании вручили Кубок мира. Трофей вручили президент США Дональд Трамп и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Источник: Спорт-Экспресс

После завершения финального матча чемпионата мира-2026 сборной Испании вручили Кубок мира. В церемонии участвовали президент США Дональд Трамп и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Чествование состоялось на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США). Сборная Испании в финале победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время).

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Испания стала обладателем Кубка мира во второй раз в истории. В первый раз она побеждала в 2010 году.

Странами-хозяйками ЧМ-2026 выступили США, Канада и Мексика.