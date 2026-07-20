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Трамп отказался уходить от игроков сборной Испании перед командным фото с Кубком мира

Президент США Дональд Трамп решил остаться рядом с игроками сборной Испании перед командным фото с Кубком мира после финального матча чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Президент США Дональд Трамп решил остаться рядом с игроками сборной Испании перед командным фото с Кубком мира после финального матча чемпионата мира-2026.

После вручения трофея глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино пытался увести 80-летнего Трампа от игроков, однако он предпочел не покидать свое место.

США являются одной из стран-хозяек чемпионата мира-2026 наряду с Мексикой и Канадой. Финальный матч состоялся на арене «Метлайф-стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде.

Сборная Испании в финале победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время).

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