Ямаль смог к 19 годам выиграть чемпионаты Европы и мира

Полузащитник Ламин Ямаль стал чемпионом мира в составе сборной Испании по итогам встречи со сборной Аргентины (1:0 дополнительное время).
Ямаль победил в возрасте 19 лет и 6 дней. Он вошел в пятерку самых молодых чемпионов мира.
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Кроме того, Ямаль стал первым, кто так рано выиграл и чемпионат Европы, и чемпионат мира. На момент финала Евро-2024 полузащитнику было 16 лет и 362 дня.
На ЧМ-2026 Ямаль в восьми матчах забил гол и отдал одну результативную передачу.