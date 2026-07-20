Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Испания продлила беспроигрышную серию до 38 матчей кряду

Сборная Испании победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира-2026.

Сборная Испании победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира-2026.

Испанская команда установила новый рекорд, продлив свою беспроигрышную серию до 38 матчей кряду (без учета серий пенальти).

Совершенная Испания разрушила магию Аргентины и Месси. А Кубок мира принес невезучий Ферран!

Предыдущий рекорд принадлежал сборной Италии — в 2018—2021 годах она не проиграла на протяжении 37 встреч.

На ЧМ-2026 Испания в полуфинале победила Францию (2:0), в четвертьфинале — Бельгию (2:1), в 1/18 финала — Португалию (1:0), а в 1/16 финала — Австрию (3:0).

Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше