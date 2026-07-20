Де ла Фуэнте после победы Испании в финале ЧМ-2026: «Я испытываю особую гордость за это поколение футболистов»

"Я испытываю особую гордость за это поколение футболистов, которое выросло с этой идеей, улучшило ее и подало нам пример единства, пример семьи. Это игроки с исключительным талантом. Для меня было честью сопровождать их в этом путешествии. Я очень взволнован, оглядываясь назад. Мы много говорили с игроками. Мы выиграли все, и это замечательно. Они — поколение футболистов, которым гордится Испания. Вместе мы сильнее.