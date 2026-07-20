Скалони после финала ЧМ-2026: «Испания была лучше, это правда»

Испания была лучше, это правда. Но я сохраню огромную память о том, что они сделали, о том, сколько стоит дойти до этого. Мы должны придавать этому огромное значение, потому что нужно многое преодолеть, чтобы сюда попасть. Мы велики в победе и должны быть велики в поражении. Сегодня мы показываем, что умеем проигрывать. Мы проиграли матч и признаем это. Но это не значит, что мы перестанем помнить все, что мы сделали, чтобы сюда попасть", — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.