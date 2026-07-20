Ферран Торрес после победы на ЧМ-2026: "Сборная Испании всегда придерживалась своей линии, своей игры

«Я думаю, в конце концов, этот гол был для 47 миллионов человек; он был не только моим или 26 игроков, которые здесь. Я верю, что сегодняшний результат был предначертан свыше; игра была для нас, чтобы выиграть, далеко от нашего народа, но мы сделали все возможное, чтобы они чувствовали себя как можно ближе. Все финалы сложны — когда Месси в команде соперника, это нервное напряжение всегда присутствует, — но в конечном счете мы всегда придерживались своей линии, своей игры, и я думаю, сегодня мы показали это снова», — цитирует игрока сайт Международной федерации футбола.