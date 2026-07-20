Скалони расплакался на пресс-конференции после финала ЧМ-2026 Аргентина — Испания

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не смог сдержать эмоций на пресс-конференции после поражения от сборной Испании (0:1 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.
«Это больно. Это ранит мою душу», — сказал 48-летний тренер. В этот момент он расплакался.
Скалони работает со сборной Аргентины с августа 2018 года. Вместе с командой он выигрывал чемпионат мира-2022, Кубок Америки (в 2021 и 2024 годах), а также бронзу Кубка Америки-2019.
Совершенная Испания разрушила магию Аргентины и Месси. А Кубок мира принес невезучий Ферран!