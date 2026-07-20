Родри после победы на ЧМ-2026: «Я надеюсь, что моя история станет примером для молодых игроков»

Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал победу над сборной Аргентины (1:0 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.
«Я надеюсь, что моя история станет примером для молодых игроков: даже когда твоя карьера идет на спад, ты всегда можешь вернуться», — цитирует 30-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.
Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026.
Ранее вместе со сборной Испании Родри выигрывал чемпионат Европы-2024 и Лигу наций в сезоне-2022/23. Всего за национальную команду он забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 70 играх. Родри дебютировал за сборную в 2018 году.
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