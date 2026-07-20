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Испания не проигрывает в последних шести матчах чемпионатов мира, когда забивает первой

Сборная Испании победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира-2026.

Сборная Испании победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира-2026.

Единственный гол на 106-й минуте забил нападающий испанской команды Ферран Торрес.

Испания не проигрывает в последних шести матчах чемпионатов мира по футболу, когда забивает первой — с тех пор, как 1 декабря 2022 года уступила Японии со счетом 1:2.

Испания выиграла чемпионат мира во второй раз в истории. В первый она побеждала в 2010 году.

Совершенная Испания разрушила магию Аргентины и Месси. А Кубок мира принес невезучий Ферран!