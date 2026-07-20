Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нико Уильямс: «Сейчас я переживаю лучший день в своей жизни»

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс поделился эмоциями после победы над сборной Аргентины (1:0 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс поделился эмоциями после победы над сборной Аргентины (1:0 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

«Мне пришлось пережить очень много плохого, это невероятно… а сейчас я переживаю лучший день в своей жизни», — цитирует 24-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.

Уильямс вышел на замену на 75-й минуте и отдал голевой пас на Феррана Торреса.

Форвард сделал первое результативное действие на ЧМ-2026. Всего он сыграл в шести матчах турнира.

Совершенная Испания разрушила магию Аргентины и Месси. А Кубок мира принес невезучий Ферран!