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Ферран Торрес: «Меня много раз критиковали, но судьба дарит прекрасные вещи тем, кто их заслуживает»

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился эмоциями после победы над сборной Аргентины (1:0 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился эмоциями после победы над сборной Аргентины (1:0 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

«Меня много раз критиковали, но судьба дарит прекрасные вещи тем, кто их заслуживает. Это не мой гол; это гол 47 миллионов испанских болельщиков», — цитирует 26-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.

Торрес вышел на замену на 62-й минуте и забил победный гол в ворота сборной Аргентины на 106-й минуте.

Ферран Торрес — герой Испании! Его критиковали весь ЧМ, а он забил победный гол в финале.