Симон установил рекорд по количеству «сухих» матчей на одном чемпионате мира

Симону 29 лет. За сборную Испании он дебютировал в 2020 году. Всего за национальную команду в 66 матчах голкипер пропустил 49 голов, в 31 матче сыграл на ноль. В том числе в 12 матчах чемпионатов мира у него четыре пропущенных гола и восемь «сухих» игр.