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Скалони не исключил, что покинет пост главного тренера сборной Аргентины после завершения контракта

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что намерен отработать свой контракт до конца срока.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что намерен отработать свой контракт до конца срока.

«Я продолжу работу в качестве тренера Аргентины до декабря. А затем, вероятно, я остановлюсь», — сказал Скалони на пресс-конференции после поражения от сборной Испании (0:1 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

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Скалони поблагодарил руководство Ассоциации футбола Аргентины за предоставленную возможность и отметил, что для продолжения работы потребуется «перезагрузка» и формирование новой команды, что будет сделать очень непросто.

Тренер работает со сборной Аргентины с августа 2018 года, его контракт рассчитан до 31 декабря 2026 года.