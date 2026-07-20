Как сообщает Международная федерация футбола, в возрасте 65 лет и 28 дней наставник испанской команды Луис де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером — победителем чемпионата мира, превзойдя достижение своего соотечественника Висенте дель Боске, которому было 59 лет и 220 дней, когда он выиграл первый титул Испании в 2010 году.