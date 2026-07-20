Фанаты сборной Аргентины вышли на Таймс-сквер после финала ЧМ-2026

Болельщики сборной Аргентины вышли на площадь Таймс-сквер в центре Нью-Йорка после поражения их команды от сборной Испании (0:1 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.
Фанаты заняли значительную часть площади. Они начали размахивать флагами и скандировать речевки.
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На площади также присутствовали болельщики сборной Испании. Они оказались в недоумении от увиденного.
Финальный матч состоялся на арене «Метлайф-стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде. США являются одной из стран-хозяек чемпионата мира-2026 наряду с Мексикой и Канадой.