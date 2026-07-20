Испания возглавила рейтинг ФИФА после ЧМ-2026, Россия сохранила 35-ю позицию

Аргентина с 1970,37 очками опустилась на вторую строчку, Франция (1948,97) сохранила третью позицию. Следом располагаются Англия (1922,83), Бразилия (1804,92), Марокко (1803,99), Португалия (1787,85), Бельгия (1778,36), Нидерланды (1775,54) и Мексика (1754,3). Германия (1726,22) выпала из топ-10, а Россия (1529,6) осталась на 35-м месте.