Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кукурелья намерен сделать татуировку с изображением де ла Фуэнте

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья рассказал о намерении сделать татуировку после победы на чемпионате мира-2026.

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья рассказал о намерении сделать татуировку после победы на чемпионате мира-2026.

Мне нужно подумать, где я теперь сделаю татуировку с Луисом де ла Фуэнте! Я сделаю ее на видном месте! Я подумаю об этом во время полета домой", — цитирует 27-летнего игрока журналист Фабрицио Романо.

Совершенная Испания разрушила магию Аргентины и Месси. А Кубок мира принес невезучий Ферран!

Испания в финальном матче победила Аргентину (1:0 дополнительное время). Луис де ла Фуэнте является главным тренером испанской команды.

На ЧМ-2026 Кукурелья в восьми матчах отметился тремя результативными передачами.