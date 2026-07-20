Защитник сборной Аргентины Ромеро не пожал руку Трампу на церемонии награждения ЧМ-2026

В церемонии награждения участвовали Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино. Когда Ромеро поднялся на подиум, он пожал руку Инфантино, который повесил футболисту медаль на шею, после чего аргентинец прошел мимо Трампа, проигнорировав его.