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Игроки сборной Аргентины не общались с прессой после поражения в финале чемпионата мира

Футболисты сборной Аргентины не стали общаться с прессой после поражения от сборной Испании в финале чемпионата мира-2026, сообщает Tyc Sports.

Футболисты сборной Аргентины не стали общаться с прессой после поражения от сборной Испании в финале чемпионата мира-2026, сообщает Tyc Sports.

Решающий матч прошел 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США). Испанцы со счетом 1:0 одержали победу в дополнительное время.

Как отмечает источник, примерно через два часа после финального свистка аргентинцы в полном молчании покинули стадион. Единственным, кто остановился поговорить с журналистами, стал главный тренер Лионель Скалони.

Ожидается, что сборная Аргентины вернется на родину в понедельник.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей пообещал сделать выходным день встречи сборной с болельщиками.

Финал в одни ворота. Испания слишком хороша даже для Месси.