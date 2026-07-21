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Талалаев — о Райсе: «Открытие турнира. Гениально управляет игрой»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» оценил игру полузащитника сборной Англии Деклана Райса на ЧМ-2026.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» оценил игру полузащитника сборной Англии Деклана Райса на ЧМ-2026.

«Для меня хавбек “Арсенала” — открытие турнира. Как же он прибавил за последнее время! Райс трехлетней давности и сегодняшний — небо и земля. Сейчас гениально управляет игрой, при этом и в единоборствах хорош, цепкий, неуступчивый. В фестивальной битве за бронзу игроком матча признали Сака, который сделал хет-трик. Но я бы отдал приз Райсу. В тот вечер он был безоговорочно лучшим», — написал Талалаев для «СЭ».

«В финале до последнего верил, что Месси сотворит чудо». Колонка Талалаева.

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