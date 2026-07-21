«Тур де Франс». 16-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

«Тур де Франс-2026».
16-й этап.
Эвиан-ле-Бен — Тонон-ле-Бен.
26,1 км.
Профиль/Карта.
Начало — 14:00 по московскому времени.
Общий зачет (после 15-го этапа).
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 55.41,31.
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 5,00.
3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 5,58.
4. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 6,23.
5. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 6,48.
6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 7,28.
7. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 9,38.
8. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 10,28.
9. Том Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 11,19.
10. Жордан Жега (Франция, TotalEnergies) — 19,26.
11. Яннис Вуазар (Швейцария, Tudor Pro Cycling) — 21,44.
12. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 22,08.
13. Илан Ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 22,09.
14. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates — XRG) — 24,12.
15. Брэндон Макналти (США, Team Visma | Lease a Bike) — 24,42.
А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс». Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.