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«Тур де Франс». 16-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

21 июля пройдет 16-й этап веломногодневки «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2026».

16-й этап.

Эвиан-ле-Бен — Тонон-ле-Бен.

26,1 км.

Профиль/Карта.

Начало — 14:00 по московскому времени.

Общий зачет (после 15-го этапа).

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 55.41,31.

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 5,00.

3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 5,58.

4. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 6,23.

5. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 6,48.

6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 7,28.

7. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 9,38.

8. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 10,28.

9. Том Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 11,19.

10. Жордан Жега (Франция, TotalEnergies) — 19,26.

11. Яннис Вуазар (Швейцария, Tudor Pro Cycling) — 21,44.

12. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 22,08.

13. Илан Ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 22,09.

14. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates — XRG) — 24,12.

15. Брэндон Макналти (США, Team Visma | Lease a Bike) — 24,42.

А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс». Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.