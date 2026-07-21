Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Талалаев: «ЧМ-2026 проходил по принципу: в бой идут одни старики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» оценил игру молодых футболистов на ЧМ-2026.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» оценил игру молодых футболистов на ЧМ-2026.

"Как ни странно, новых звезд среди молодежи турнир не открыл. Наоборот, проходил он по принципу: в бой идут одни старики. Яркий пример — Аргентина, у которой в заявке 18 чемпионов мира во главе с 39-летним Месси.

Единственное исключение — Испания. Де ла Фуэнте не боится доверять молодым, к тому же со многими из них он работал еще до национальной сборной.

На групповом этапе, где легче проявить себя в силу разного уровня команд, у юных дарований были какие-то проблески. Но все ограничилось эпизодами. А в плей-офф уже никто не сверкнул. Даже Ямаль — хотя тут, как мне кажется, дело в травме. Выделить можно разве что центрального защитника сборной Испании Кубарси. Парню 19 лет, но фантастически надежен«, — написал Талалаев для “СЭ”.

«В финале до последнего верил, что Месси сотворит чудо». Колонка Талалаева.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше