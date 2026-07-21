Талалаев: «ЧМ-2026 проходил по принципу: в бой идут одни старики»

На групповом этапе, где легче проявить себя в силу разного уровня команд, у юных дарований были какие-то проблески. Но все ограничилось эпизодами. А в плей-офф уже никто не сверкнул. Даже Ямаль — хотя тут, как мне кажется, дело в травме. Выделить можно разве что центрального защитника сборной Испании Кубарси. Парню 19 лет, но фантастически надежен«, — написал Талалаев для “СЭ”.