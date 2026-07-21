Де Пауль: «Сегодня я вижу, как много людей ждали падения сборной Аргентины»

Сегодня я вижу, как много людей ждали этого падения, на протяжении всего чемпионата мира распространяя необоснованные теории заговора, чтобы заглушить боль от того, что они не могли пережить то, что переживали все аргентинцы, потому что наши улыбки раздражают, потому что наши поступки им мешают… Но это лишь укрепило то, что страсть и любовь к нашей футболке могут все.