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Защитник ван Дронгелен сменил «Самсунспор» на «Панатинаикос»

Защитник Рик ван Дронгелен подписал контракт с «Панатинаикосом». Соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

Защитник Рик ван Дронгелен подписал контракт с «Панатинаикосом». Соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

Предыдущей командой 27-летнего нидерландца был турецкий «Самсунспор», за который он играл с 2023 года. Его контракт с ним действовал до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 47 матчах защитник забил два гола и отдал две результативные передачи.

Также в карьере футболиста были «Унион Берлин», «Ганза», «Мехелен», «Гамбург» и «Спарта».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в шесть миллионов евро. При этом сумма трансфера в «Панатинаикос» составила пять миллионов евро, в то время как в «Самсунспор» он переходил за 200 тысяч евро.