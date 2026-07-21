«Лейкерс» подписали однолетний контракт с защитником Тайбуллом

Свободный агент атакующий защитник Матисс Тайбулл согласовал однолетний контракт с «Лейкерс» на сумму 3,3 миллиона долларов США, сообщает EPSN со ссылкой на источники.
29-летний американец с австралийским паспортом, дважды включавшийся в сборную всех звезд защиты, обсудил желание «Лейкерс» подписать его и свою роль в команде во время периода свободных агентов, и выбрал эту возможность, чтобы усилить защиту «Лейкерс» на флангах.
За последние два сезона Тайбулл реализовал 41,8 процента трехочковых бросков, сыграв в общей сложности 45 матчей за «Портленд».
Защитник, вступающий в свой восьмой сезон в НБА, обсуждал возвращение в «Портленд», но, по данным источников, посчитал, что команда не прилагала серьезных усилий для его сохранения, предлагая негарантированные контракты на протяжении большей части периода свободных агентов.
«Лейкерс» также обсуждали с «Блэйзерс» варианты обмена по схеме «подпиши и обменяй», которые позволили бы Тайбуллу получить более высокую зарплату, но стороны не смогли достичь соглашения.
В сезоне-2025/26 в 30 матчах регулярного чемпионата НБА защитник набирал в среднем 5,8 очка, выполняя 2 подбора и 0,9 передачи.