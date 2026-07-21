«Лейкерс» подписали однолетний контракт с защитником Тайбуллом

29-летний американец с австралийским паспортом, дважды включавшийся в сборную всех звезд защиты, обсудил желание «Лейкерс» подписать его и свою роль в команде во время периода свободных агентов, и выбрал эту возможность, чтобы усилить защиту «Лейкерс» на флангах.