Ромеро: «Сборная Аргентины мечтала снова привезти кубок домой, но не удалось»

Как я горжусь и как я счастлив быть частью этой семьи, черт возьми! Простите, что не смогли подарить вам ту радость, которую так хотели подарить. Мы играем для вас, для каждого аргентинца, который поддерживал нас из любого уголка мира. Мы чувствуем эту любовь каждый день.