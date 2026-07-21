Вице-президент Аргентины Вильярруэль: «Спасибо, сборная!»

«Спасибо, сборная Аргентины, за то, что отдали все ради Аргентины! Мы любим и восхищаемся вами, потому что вы представляете лучшее из нашего народа: смелость, усилия, смекалку и талант. Спасибо, потому что сегодня 50 миллионов аргентинцев обнимаются под светло-голубым и белым!» — написала Вильярруэль в соцсети.