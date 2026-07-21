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Вице-президент Аргентины Вильярруэль: «Спасибо, сборная!»

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль обратилась к национальной команде после поражения в финале чемпионата мира-2026 от сборной Испании (0:1 дополнительное время).

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль обратилась к национальной команде после поражения в финале чемпионата мира-2026 от сборной Испании (0:1 дополнительное время).

«Спасибо, сборная Аргентины, за то, что отдали все ради Аргентины! Мы любим и восхищаемся вами, потому что вы представляете лучшее из нашего народа: смелость, усилия, смекалку и талант. Спасибо, потому что сегодня 50 миллионов аргентинцев обнимаются под светло-голубым и белым!» — написала Вильярруэль в соцсети.

Сборная Аргентины трижды выигрывала чемпионат мира — в 1978, 1986 и 2022 годах.