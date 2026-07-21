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Губернатор Хабаровского края о рецидиве рака у экс-вратаря «Амура» Мурыгина: «Клуб собрал денег и помогает. Это достаточно серьезно. И парню стоит пожелать здоровья»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что «Амур» помогает бывшему вратарю команды Алексею Мурыгину.

Источник: Спортс‘’

В мае стало известно, что 39-летнего бывшего хоккеиста госпитализировали из-за рецидива ракового заболевания.

«Клуб собрал денег и помогает. Это достаточно серьезно. И парню, конечно, стоит пожелать здоровья. Дай бог ему здоровья», — сказал Демешин.

В 2019 году у Мурыгина был выявлен высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который спортсмену удалось победить, после чего он смог возобновить карьеру.

В КХЛ он выступал за «Амур», «Металлург», «Локомотив», «Торпедо», «Нефтехимик» и «Куньлунь».