Губернатор Хабаровского края о рецидиве рака у экс-вратаря «Амура» Мурыгина: «Клуб собрал денег и помогает. Это достаточно серьезно. И парню стоит пожелать здоровья»

В мае стало известно, что 39-летнего бывшего хоккеиста госпитализировали из-за рецидива ракового заболевания.
«Клуб собрал денег и помогает. Это достаточно серьезно. И парню, конечно, стоит пожелать здоровья. Дай бог ему здоровья», — сказал Демешин.
В 2019 году у Мурыгина был выявлен высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который спортсмену удалось победить, после чего он смог возобновить карьеру.
В КХЛ он выступал за «Амур», «Металлург», «Локомотив», «Торпедо», «Нефтехимик» и «Куньлунь».