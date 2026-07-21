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Лига наций (жен). ¼ финала. Бразилия сыграет с Японией, Италия встретится с Нидерландами, другие матчи

22 июля стартуют матчи ¼ финала женской волейбольной Лиги наций.

Источник: Спортс‘’

Лига наций.

Женщины.

Макао, Китай.

¼ финала.

22 июля.

Италия — Нидерланды — 11.00.

Бразилия — Япония — 14.30.

23 июля.

Турция — Канада — 11.00.

США — Китай — 14.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Прямая трансляция — Okko.