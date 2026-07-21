Лига наций (жен). ¼ финала. Бразилия сыграет с Японией, Италия встретится с Нидерландами, другие матчи

Лига наций.
Женщины.
Макао, Китай.
¼ финала.
22 июля.
Италия — Нидерланды — 11.00.
Бразилия — Япония — 14.30.
23 июля.
Турция — Канада — 11.00.
США — Китай — 14.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Прямая трансляция — Okko.
22 июля стартуют матчи ¼ финала женской волейбольной Лиги наций.
Лига наций.
Женщины.
Макао, Китай.
¼ финала.
22 июля.
Италия — Нидерланды — 11.00.
Бразилия — Япония — 14.30.
23 июля.
Турция — Канада — 11.00.
США — Китай — 14.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Прямая трансляция — Okko.