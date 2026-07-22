Эйнар Хедегарт: «Я абсолютно не жалею об уходе из лыжных гонок. Биатлон гораздо забавнее, а мой потенциал здесь намного выше»

Я знаю, что в те дни, когда я в форме, я мог бы выиграть Кубок мира хоть завтра. Но я не могу позволить себе делать это несколько раз подряд. В этом и заключается сложность биатлона: каждый может закрыть девять или десять мишеней в спринте. Однако делать это нужно регулярно. Самая большая проблема — это стабильность в стрельбе.