Эйнар Хедегарт: «Я абсолютно не жалею об уходе из лыжных гонок. Биатлон гораздо забавнее, а мой потенциал здесь намного выше»

24-летний Хедегарт является олимпийским чемпионом Милана-2026 в лыжной эстафете и командном спринте.
"Я абсолютно не жалею о своем выборе. Биатлон гораздо забавнее, а мой потенциал здесь намного выше. Именно на этом я и основывал свое решение.
Моя мечта — хорошо начать сезон. И даже если я выиграю, мне все равно придется пройти через Кубок IBU, чтобы набрать необходимые очки. Путь к Кубку мира довольно сложен, учитывая, сколько лет прошло с момента моих последних международных соревнований.
Я знаю, что в те дни, когда я в форме, я мог бы выиграть Кубок мира хоть завтра. Но я не могу позволить себе делать это несколько раз подряд. В этом и заключается сложность биатлона: каждый может закрыть девять или десять мишеней в спринте. Однако делать это нужно регулярно. Самая большая проблема — это стабильность в стрельбе.
Хочу побороться за красную майку лидера в спринте, выиграть ее, отобраться на чемпионат мира и, возможно, даже выиграть там спринт. Это был бы мой идеальный сезон. Возможно, это слишком амбициозно! Но я убежден, что этот сезон уже может стать фантастическим.
Я не тороплюсь. Я знаю, что в этом году невозможно достичь уровня Стурлы. Если мне удастся показать хороший процент точных выстрелов, это будет большим шагом вперед", — сказал Хедегарт.